Trendyol Süper Lig'in 29. Haftasında Kayserispor ile Hatayspor Berabere
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor evinde Hatayspor karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor evinde Hatayspor karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Abdülkadir'in savunmanın arkasına attığı pasta ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Sinik'in rakibini geçip kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal'in sağından ağlarla buluştu. 0-1
4. dakikada Cardoso'nun ceza sahası içine ortasında savunma topu uzaklaştırdı. Dönen topu kontrol eden Kartal'ın ceza sahası dışı sağ tarafından sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
6. dakikada Cardoso'nun ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Karimi'nin müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.
23. dakikada Nazon'un pasıyla topu alan Bourabia'nın ceza yayından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
33. dakikada Halil'in sağ çizgiden penaltı noktasına çevirdiği topu alan Dele-Bashiru'nun vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Kartal, Bourabia, Cardoso, Karimi, Ramazan, Nazon
Yedekler: Onurcan, Attamah, Bahoken, Mehmet Eray, Yiğit Emre, Berat, Shukurov, Hasan Ali Kaldırım, Ackah, Talha
Teknik Sorumlu: Hari Vukas
Hatayspor: Erce, Rivas, Maksimovic, Burak Yılmaz, Cemali, Abdulkadir, Boudjemaa, Dele-Bashiru, Rui Pedro, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu
Yedekler: Bekaj, Görkem, Ömer Faruk, Dadaşov, Strandberg, Ghoulam, Kerim, Cengiz, Aburjania, Fernandes
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Goller: Bourabia (dk. 23) (Kayserispor), Doğukan Sinik (dk. 2) (Hatayspor)
Sarı kart: Doğukan Sinik (Hatayspor) - KAYSERİ