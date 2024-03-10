Üye Girişi
Haberler

Trendyol Süper Lig'in 29. Haftasında Kayserispor ile Hatayspor Berabere

Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor evinde Hatayspor karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor evinde Hatayspor karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Abdülkadir'in savunmanın arkasına attığı pasta ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Sinik'in rakibini geçip kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal'in sağından ağlarla buluştu. 0-1

4. dakikada Cardoso'nun ceza sahası içine ortasında savunma topu uzaklaştırdı. Dönen topu kontrol eden Kartal'ın ceza sahası dışı sağ tarafından sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

6. dakikada Cardoso'nun ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Karimi'nin müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.

23. dakikada Nazon'un pasıyla topu alan Bourabia'nın ceza yayından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

33. dakikada Halil'in sağ çizgiden penaltı noktasına çevirdiği topu alan Dele-Bashiru'nun vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Kartal, Bourabia, Cardoso, Karimi, Ramazan, Nazon

Yedekler: Onurcan, Attamah, Bahoken, Mehmet Eray, Yiğit Emre, Berat, Shukurov, Hasan Ali Kaldırım, Ackah, Talha

Teknik Sorumlu: Hari Vukas

Hatayspor: Erce, Rivas, Maksimovic, Burak Yılmaz, Cemali, Abdulkadir, Boudjemaa, Dele-Bashiru, Rui Pedro, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Bekaj, Görkem, Ömer Faruk, Dadaşov, Strandberg, Ghoulam, Kerim, Cengiz, Aburjania, Fernandes

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Bourabia (dk. 23) (Kayserispor), Doğukan Sinik (dk. 2) (Hatayspor)

Sarı kart: Doğukan Sinik (Hatayspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Kayserispor Hatayspor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title