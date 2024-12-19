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Trendyol Süper Lig'in 17. Haftasında Görev Alacak Hakemler Belli Oldu

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. 21-23 Aralık tarihlerindeki maçlarla ilgili detaylar haberimizde.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın, 21 Aralık Cumartesi, 22 Aralık Pazar ve 23 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 17. hafta programı ve hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Eyüpspor - Fenerbahçe: Emre Kargın

21 Aralık Cumartesi

16.00 Sivasspor - Samsunspor: Ali Şansalan

19.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

22 Aralık Pazar

13.30 Gaziantep FK - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

16.00 Kayserispor - Galatasaray: Mehmet Türkmen

19.00 Trabzonspor - Bodrum FK: Ozan Ergün

23 Aralık Pazartesi

20.00 Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Başakşehir - Kasımpaşa: Alper Akarsu - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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