Gaziantep FK - Kasımpaşa Maçında İlk Yarıda Ev Sahibi Üstün
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK, kendi sahasında Kasımpaşa ile mücadele ediyor. Maçın 25. dakikası itibarıyla ev sahibi Gaziantep FK, 1-0'lık üstünlüğünü koruyor. Taraftarlar büyük bir heyecanla maçı takip ediyor. İki takım da galibiyet için yoğun çaba harcıyor.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin 25 dakikası ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor