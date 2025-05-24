Gaziantep FK - Kasımpaşa Maçında İlk Yarıda Ev Sahibi Üstün

Gaziantep FK - Kasımpaşa Maçında İlk Yarıda Ev Sahibi Üstün
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK, kendi sahasında Kasımpaşa ile mücadele ediyor. Maçın 25. dakikası itibarıyla ev sahibi Gaziantep FK, 1-0'lık üstünlüğünü koruyor. Taraftarlar büyük bir heyecanla maçı takip ediyor. İki takım da galibiyet için yoğun çaba harcıyor.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin 25 dakikası ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır

İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı

Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menemen soğanlı mı soğansız mı tartışmasına son noktayı coğrafi işaret tescili koydu

Türk mutfağının efsane tartışması tescillendi! Soğanlı mı soğansız mı?
Ayrılık resmen açıklandı! Arda Turan'dan maç sonu duygusal veda

Ayrılık resmen açıklandı! Arda Turan'dan maç sonu duygusal veda
Fenerbahçe maçını yayınlayan belediye başkanına taraftarlardan istifa çağrısı

Fenerbahçe'nin maçını yayınlayan belediye başkanı istifaya çağrıldı
Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar

Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar
Futbol topu darbesiyle hastaneye kaldırılan çocuğun beyninde kanama tespit edildi

Bahçede top oynayan çocuk, şimdi hastanede yaşam savaşı veriyor
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.