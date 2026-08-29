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Gaziantep FK, Rizespor'a 2-1 Mağlup

Gaziantep FK, Rizespor'a 2-1 Mağlup
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Trendyol Süper Lig 3. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 2-1 yenildi. Rizespor'un gollerini Emrecan Bulut ve Ali Sowe atarken, Gaziantep'in tek golü Zakaria Ariss'in kendi kalesine geldi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Maxim'in sol köşeden kullandığı kornerde arka direkte Luis Perez'in kafa vuruşunda top kaleci Fofana'da kaldı.

74. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasla buluşan Mihaila'nın rakibini geçtikten sonra şutunda top kaleci Tobiasz'dan döndü.

86. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Enver Kulasin'in yerden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Fofana'da kaldı.

88. dakikada sol kanatta ceza sahası dışında topu alan Mihaila'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

89. dakikada sağ kanattan Maxim'in kullandığı korner atışında arka direkte Victor Gidado'nun dokunuşunda top Ariss'e çarparak ağlarla buluştu. 1-2

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Batuhan Kolak, Gökhan Barcın, Murat Engin Gözütok

Gaziantep Fk : Kacper Tobiasz, Luis Perez, Myenty Abena, Ulrich Meleke, Florin Stefan (Kerim Çalhanoğlu dk. 64), Victor Gidado, Kacper Kozlowski, Deian Sorescu, Sontjie Hansen (Enver Kulasin dk. 64), Maxim, Fuat Bavuk (Serdar Dursun dk. 39)

Yedekler: Cemilhan Aslan, Arda Kızıldağ, Mirza Cihan, Ogün Özçiçek, Sabahattin Destici, Mervan Müjdeci

Teknik Direktör: Mirel Radoi

Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Zakaria Ariss, Modibo Sagnan, Attila Mocsi, Mithat Pala, Taylan Antalyalı (Moussa Diakite dk. 83), Qazım Laçi, İbrahim Olawoyin (Dal Varesanovic dk. 83), Emrecan Bulut (Mihai Mihaila dk. 64), Ahmed Kutucu (Tayyip Talha Sanuç dk. 88), Ali Sowe (Albert Doicaru dk. 88)

Yedekler: Zafer Görgen, Adedire Mebude, Umut Erdem, Saika Bakayoko, Muhammet Taha Şahin

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Zakaria Ariss (dk. 89 k.k.) (Gaziantep FK), Emrecan Bulut (dk. 11), Ali Sowe (dk. 34) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Enver Kulasin (Gaziantep FK), Attila Mocsi, Varesanovic (Çaykur Rizespor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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