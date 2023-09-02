Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Galatasaray: 1 (İlk Yarı)
- Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Galatasaray: 1 (İlk Yarı) Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk ediyor.
- Trendyol Süper Lig : Gaziantep FK: 0 - Galatasaray : 1 (İlk Yarı)
GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)
2. dakikada Mertens'in sağ kanattan kale önüne ortasında kaleci Batuhan'dan seken topu Kerem Aktürkoğlu ağlara gönderdi ancak atılan gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
4. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Riascoss'un şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
5. dakikada Tete'nin ortasında Kerem Demirbay'ın kafa vuruşunda savunmadan seken topu Kerem Aktürkoğlu gelişine vuruşla ağlara gönderdi. 0-1
14. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Angelino'nun sert şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.
22. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Nelsson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yerden sekerek direğin yanından dışarı çıktı.
32. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ömürcan'ın şutunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.
45. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sağ kanattan ortasında kaleci Muslara meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
Hakemler: Ali Şansalan, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Gaziantep FK: Batuhan Şen, Mustafa Eskihellaç, Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Ömürcan Artan, Marko Jevtovıc, Furkan Soyalp, Janio Bikel, Maxim, Max Gradel, Riascos
Yedekler: Mustafa Burak, Valmir Veliu, Luka Stankovski, Mirza Cihan, Ulaş Zengin, Ogün Özçiçek, Arda Kızıldağ, Lazar Markovıc, Onurhan Babuşcu, Khacef
Teknik Direktör: Erdal Güneş
Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Toreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Leo Dubois, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Barış Alper, Ali Yeşilyurt, Baran Aksaka, Kazımcan Karataş, Cedric Bakambu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Kerem Aktürkoğlu (dk. 5) (Galatasaray)
Sarı kart: Ertuğrul Ersoy Gaziantep FK)