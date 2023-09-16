Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: RAMS Park

Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Osman Gökhan Bilir

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Yılport Samsunspor : Okan Kocuk, Schindler, Yunus Emre Çift, Drongelen, Bola, Soner Aydoğdu, Tait, Emre Kılınç, Holse, Fofana, Dimata

Goller: Dk. 7 ve Dk. 29 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 42 Abdulkerim Bardakcı (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 13 Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor ), Dk. 45+2 Nelsson (Galatasaray)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk eden Galatasaray, ilk yarıyı 3-0 üstün tamamladı.

7. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın uzun pasında ceza sahası önünde, sağ çaprazda topla buluşan Mertens bekletmeden meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Altıpas önünde topa gelişine vuran Kerem Aktürkoğlu fileleri havalandırdı: 1-0.

15. dakikada Samsunspor gole çok yaklaştı. Fofana'nın pasında sol kanatta topla buluşan Bola'nın ortasında, ceza sahasında Dimata'nın şutunda top üst direğe çarptı.

29. dakikada sarı-kırmızılılar farkı 2'ye çıkardı. Boey'in pasında sağ kanatta topla buluşan Mertens'in ortasında, ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu'nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

42. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde Abdülkerim Bardakcı, topa kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı: 3-0.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.