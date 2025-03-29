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Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ve Göztepe 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ve Göztepe 1-1 Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, evinde Göztepe ile karşılaştı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Göztepe'nin golü Romulo'dan, Trabzonspor'un golü ise Zubkov'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, evinde karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

83. dakikada yarı sahadan gönderilen uzun topla kaleci Uğurcan Çakır, Romulo'dan önce meşin yuvarlağa hakim oldu.

90+2. dakikada Taha Altıkardeş'in ceza sahası içine ortasında Victor Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Hakemler: Ali Şansalan, Deniz Caner Özaral, Murat Engin Gözütok

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Serdar Saatçi (Folcarelli dk.90), Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Ozan Tufan (Draguş dk. 76), Visca (Cihan Çanak dk. 76), Zubkov (Cham dk. 67), Enis Destan (Sikan dk. 67)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Salih Malkoçoğlu, Arif Boşluk, Ali Şahin Yilmaz, Boran Başkan

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare (Taha Altıkardeş dk. 84), Dennis (Furkan Bayır dk. 84), Doğan Erdoğan, (Vıctor Hugo dk. 84) Ahmed Ildız (Tijanic dk. 26), Juan (Emersonn dk. 67), Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, Arda Ercan, Matsuki, Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Romulo (dk. 30) (Göztepe), Zubkov (dk. 32) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Juan, Sangare (Göztepe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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