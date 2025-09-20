Haberler

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ve Gaziantep FK 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ve Gaziantep FK 1-1 Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, evinde Gaziantep FK ile karşılaştı. Maça etkili başlayan Gaziantep FK, 39. dakikada Rodrigues'in golüyle öne geçti. Trabzonspor ise 70. dakikada Onuachu'nun attığı golle eşitliği sağladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

57.dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ortasında ceza sahası içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda top, kaleci Burak Bozan'da kaldı.

63.dakikada Augusto'nun kale saha içine gönderdiği topta Onuachu'nun vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

70. dakikada kaleci Onana'nın uzun pasında topu önüne alan Onuachu, ceza sahası dışında kaleci Burak Bozan'ı geçip boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

86. dakikada Augusto yarı sahadan aldığı topla birlikte ceza sahası içine girip, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak Bozan'ın ayaklarından döndü.

90. dakikada Visca'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak Bozan'da kaldı.

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Murat Tuğberk Cunbay

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batahov (Baniya dk. 46), Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Ozan Tufan (Salih Malkaçoğlu dk. 71), Muçi (Augusto dk. 46), Olaigbe (Visca dk. 58), Zubkov (Arif Boşluk dk. 78), Onuachi

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Vısca, Sikan, Serdar Saatçi, Boran Başkan, Taha Emre İnce

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gazintep FK: Burak Bozan, Perez, Tayyip Sanuç (Semih Güler dk. 78), Abena, Rodrigues, Melih Kabasakal, N'Diaye (Ogun Özçiçek dk. 67), Kozlowski (Camara dk. 78), Sorescu (Enver Kulasin dk. 78). Maxim, Yusuf Kabadayı (Mohmed Bayo dk. 45)

Yedekler: Zafer Görgen, Arda Kızıldağ, Bacuna, Lungoyi, Nazım Sangare

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Onuachu (dk. 70) (Trabzonspor) Rodrigues (dk. 39) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: N'Diaye, Tayyip Sanuç, Camara, Enver Kulasin (Gaziantep FK), Mustafa Eskihellaç, Pina (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İstanbul'da özel hastanede skandal iddia: Hastalara ilaç verip binlerce erken doğuma neden oldu

Hastalara vajinal yoldan ilaç verip binlerce erken doğuma sebep oldu
Öğrenci yurdundaki skandala imza atan 4 kişi yakalandı

Öğrenci yurdundaki skandala imza atanlar için gereken yapıldı
Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Sanayi sitesinde korkutan yangın! Ardı ardına patlamalar yaşandı
Bir yayınevi, sorularına koyduğu banknotlardaki Atatürk resmini sansürledi

Atatürk'e tahammül edemeyen biri daha! Tepkiler çığ gibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe başkan adaylığından çekilen Hakan Bilal Kutlualp, yoğun ilgiyle karşılandı

Başkan adaylığından çekildi, krallar gibi karşılandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.