Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ve Gaziantep FK 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, evinde Gaziantep FK ile karşılaştı. Maça etkili başlayan Gaziantep FK, 39. dakikada Rodrigues'in golüyle öne geçti. Trabzonspor ise 70. dakikada Onuachu'nun attığı golle eşitliği sağladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
57.dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ortasında ceza sahası içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda top, kaleci Burak Bozan'da kaldı.
63.dakikada Augusto'nun kale saha içine gönderdiği topta Onuachu'nun vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
70. dakikada kaleci Onana'nın uzun pasında topu önüne alan Onuachu, ceza sahası dışında kaleci Burak Bozan'ı geçip boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
86. dakikada Augusto yarı sahadan aldığı topla birlikte ceza sahası içine girip, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak Bozan'ın ayaklarından döndü.
90. dakikada Visca'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak Bozan'da kaldı.
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Murat Tuğberk Cunbay
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batahov (Baniya dk. 46), Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Ozan Tufan (Salih Malkaçoğlu dk. 71), Muçi (Augusto dk. 46), Olaigbe (Visca dk. 58), Zubkov (Arif Boşluk dk. 78), Onuachi
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Vısca, Sikan, Serdar Saatçi, Boran Başkan, Taha Emre İnce
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Gazintep FK: Burak Bozan, Perez, Tayyip Sanuç (Semih Güler dk. 78), Abena, Rodrigues, Melih Kabasakal, N'Diaye (Ogun Özçiçek dk. 67), Kozlowski (Camara dk. 78), Sorescu (Enver Kulasin dk. 78). Maxim, Yusuf Kabadayı (Mohmed Bayo dk. 45)
Yedekler: Zafer Görgen, Arda Kızıldağ, Bacuna, Lungoyi, Nazım Sangare
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Goller: Onuachu (dk. 70) (Trabzonspor) Rodrigues (dk. 39) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: N'Diaye, Tayyip Sanuç, Camara, Enver Kulasin (Gaziantep FK), Mustafa Eskihellaç, Pina (Trabzonspor) - TRABZON