Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Kayserispor'u 1-0 Önde Tamamladı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u 1-0 önde kapattı. Okay Yokuşlu'nun 12. dakikada attığı golle avantaj sağlayan bordo-mavili ekip, ilk yarıda üstünlüğünü korudu.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sağ taraftan gelişen Kayserispor atağından ceza sahası içine gönderilen topta Onugkha'nın kafa vuruşunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

6. dakikada Kayserispor'un sol tarafta kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Carole'nin kafa vuruşunda Onana meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

12. dakikada Okay Yokuşlu'nun ceza sahası yayına yakın yerden vuruşunda yerden seken top kaleci Bilal Bayazit'in müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-0

16. dakikada Okay Yokuşlu'nun hatasında topla buluşan Furkan Soyalp'in pasına topuğuyla Onugkha'nın topuğuyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak önce Savic'e sonra direğe çarparak alanına döndü.

19. dakikada Folcarelli'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

33. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Augusto vuruşunda top kaleci Bilal'den döndü.

34. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı korner atışında Onuachu'nun kafa vuruşunda top üst direkten geri döndü.

40. dakikada ceza sahası dışında Benes'in sert şutunda kaleci Onana topu çeldi.

43. dakikada Augusto'nun sal taraftan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda top kaleci Bilal'den döndü.

Hakemler: Ali Şansalan, Suat Güz, Gökhan Barcı

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Oluali, Zubkov, Augusto, Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Visca, Muçi, Ozan Tufan, Sikan, Baniya, Serdar Saatçı, Olaigbe, Salih Malkazoğlu, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Kayserispor: Bilal Beyazit, Ramazan Civelek, Denswil, Carole, Abdulsamet Burak, Dorukhan Taköz, Opoku, Benes, Furkan Soyalp, Cardoso, Onugkha

Yedekler: Onurcan Piri, Saraiva, Mehmet Eray Özbek, Burak Kapacak, Mane, Indrit Tuci, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıaslan

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Gol: Okay Yokuşlu (dk. 12) (Trabzonspor)

Sarı kart: Dorukhan Toköz (Kayserispor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
