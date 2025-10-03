Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Kayserispor'u 1-0 Önde Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u 1-0 önde kapattı. Okay Yokuşlu'nun 12. dakikada attığı golle avantaj sağlayan bordo-mavili ekip, ilk yarıda üstünlüğünü korudu.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sağ taraftan gelişen Kayserispor atağından ceza sahası içine gönderilen topta Onugkha'nın kafa vuruşunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
6. dakikada Kayserispor'un sol tarafta kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Carole'nin kafa vuruşunda Onana meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
12. dakikada Okay Yokuşlu'nun ceza sahası yayına yakın yerden vuruşunda yerden seken top kaleci Bilal Bayazit'in müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-0
16. dakikada Okay Yokuşlu'nun hatasında topla buluşan Furkan Soyalp'in pasına topuğuyla Onugkha'nın topuğuyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak önce Savic'e sonra direğe çarparak alanına döndü.
19. dakikada Folcarelli'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
33. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Augusto vuruşunda top kaleci Bilal'den döndü.
34. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı korner atışında Onuachu'nun kafa vuruşunda top üst direkten geri döndü.
40. dakikada ceza sahası dışında Benes'in sert şutunda kaleci Onana topu çeldi.
43. dakikada Augusto'nun sal taraftan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda top kaleci Bilal'den döndü.
Hakemler: Ali Şansalan, Suat Güz, Gökhan Barcı
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Oluali, Zubkov, Augusto, Onuachu
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Visca, Muçi, Ozan Tufan, Sikan, Baniya, Serdar Saatçı, Olaigbe, Salih Malkazoğlu, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Kayserispor: Bilal Beyazit, Ramazan Civelek, Denswil, Carole, Abdulsamet Burak, Dorukhan Taköz, Opoku, Benes, Furkan Soyalp, Cardoso, Onugkha
Yedekler: Onurcan Piri, Saraiva, Mehmet Eray Özbek, Burak Kapacak, Mane, Indrit Tuci, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıaslan
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Gol: Okay Yokuşlu (dk. 12) (Trabzonspor)
Sarı kart: Dorukhan Toköz (Kayserispor) - TRABZON