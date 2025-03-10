Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı

Suriye'de bir cephe daha açıldı! Terör örgütü saldırdı
Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?

Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti
Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti

Ölü sayısı 1000'i aşınca Şara'dan ilk hamle geldi
Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi

Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Hatayspor'a Şok Mağlup Oldu

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Hatayspor'a Şok Mağlup Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, iç sahada Hatayspor'a 2-1 mağlup olarak 7 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti. Bu mağlubiyetin ardından teknik direktör Şenol Güneş'in geleceği tartışılmaya başlandı.

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, iç sahada 7 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek isterken, deplasman galibiyeti bulunmayan Hatayspor'a 2-1 mağlup olarak büyük bir sürpriz yaşadı. Bu mağlubiyetin ardından bordo-mavili takımda teknik direktör Şenol Güneş'in geleceği tartışılmaya başlandı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sezon bordo-mavililer, iç sahadaki güçlü performansıyla dikkat çekmişti. Karadeniz ekibi, Süper Lig'de 25 maçta topladıkları 32 puanın 27'sini Papara Park'ta elde ederken, deplasmanda sadece 5 puan toplayabilmişti. İç sahada dominant bir oyun sergileyen Karadeniz ekibi, deplasmanda aynı başarıyı gösteremedi.

Hatayspor maçında hüsran

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında evinde Hatayspor'u konuk etti. İç sahadaki başarılı performansını sürdürmek isteyen bordo-mavililer, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılarak büyük bir şok yaşadı. Deplasmanda galibiyeti bulunmayan Hatayspor'a karşı alınan bu mağlubiyet, Trabzonspor camiasında büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.

İç saha performansı son buldu

Trabzonspor, bu sezon Papara Park'ta çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyetle taraftarının desteğini arkasına almıştı. 30 gol atıp, 12 gol yiyen Karadeniz ekibi, iç saha puan tablosunda 4. sırada yer almıştı. Ancak Hatayspor karşısındaki mağlubiyet, bu etkileyici seriyi sonlandırarak takımda moral bozukluğuna yol açtı.

Şenol Güneş'in geleceği tartışılıyor

Trabzonspor'un iç sahada yaşadığı şok yenilginin ardından, teknik direktör Şenol Güneş'in geleceği sorgulanmaya başlandı. Deplasmanda yaşanan puan kayıpları ve iç sahadaki beklenmedik mağlubiyet, yönetim ve taraftarlar arasında büyük bir tartışma başlattı. Bordo-mavili camia, takımın geleceğiyle ilgili alınacak kararı merakla bekliyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Gördüğü manzaraya dayanamayıp hemen aracından indi
img

Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti
img

"Malvarlıklarına el koymuşlar" dediği 3 kişi bakın kim çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz

Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?
İmamoğlu'nun 'Malvarlıklarına el koymuşlar' dediği kişiler bakın kim çıktı

"Malvarlıklarına el koymuşlar" dediği 3 kişi bakın kim çıktı
Survivor'da eşi benzeri görülmemiş olay! Bakanlık müdahale etti

Survivor'da eşi benzeri görülmemiş olay
BİM, Şok, Migros ve Carrefour'a soruşturma

Türkiye'nin 4 büyük zincir marketine inceleme başlatıldı
İstanbul'da ele geçirildi! Üzeri saf altın, 1.5 milyon dolara satacaklardı

Üzeri saf altın, 1.5 milyon dolara satacaklardı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.