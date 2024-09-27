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Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ile Başakşehir Karşılaşıyor

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ile Başakşehir Karşılaşıyor
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor evinde Başakşehir ile karşılaştı. İlk yarıda Başakşehir, Figueiredo'nun 43. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor evinde Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler pasını Kemen'e aktardı. Kemen ceza sahası içerisinde bulunan Piatek'e pas verdi. Piatek ise Figueiredo ile oynadı. Figueiredo'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

15. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Moutoussamy'nin şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarıya çıktı.

40. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Charisis, ceza yayına kadar ilerledi. Charisis'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.

43. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Crespo, pasını ön direğe koşu yapan Figueiredo ile buluşturdu. Bekletmeden vuruşunu yapan Figueiredo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

Hakemler: Çağdaş Altay, Ogün Kamacı, Gökhan Barcın

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Balde, Moutoussamy, Charisis, Bieganski, Rodrigues, Koita

Yedekler: Nikolic, Özkan Yiğiter, Menig, Camara, Mustafa Can Tetik, Bekir Turaç Böke, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Muhammed Kiraz, Azizbek Turgunboev

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Ba, Opoku, Onur Ergün, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Crespo, Figueiredo, Serdar Gürler, Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Lima, Berkay Özcan, Keny, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Patryk Szysz, Djalo, Emre Kaplan, Pereira

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Figueiredo (dk. 43) (Başakşehir) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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