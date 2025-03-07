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Trendyol Süper Lig'de Sivasspor - Göztepe Maçının Hakemi Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor - Göztepe Maçının Hakemi Belli Oldu
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor ile Göztepe arasında oynanacak maçı hakem Burak Pakkan yönetecek. Maç 9 Mart Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor ile Göztepe arasında Pazar günü oynanacak maçta hakem Burak Pakkan düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak olan Sivasspor - Göztepe müsabakasının hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre karşılaşmada hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Pakkan'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Samet Çavuş yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Melih Kurt olacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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