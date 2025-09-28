Trendyol Süper Lig'de Kayserispor - Gençlerbirliği Maçının İlk Yarı Sonucu
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor, evinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup duruma düştü. İlk yarıda Oğulcan Ülgün'ün 26. dakikada attığı golle Gençlerbirliği öne geçti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Benes'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
17. dakikada Cardoso'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Benes'in kafa vuruşunda yere çarpan top az farkla auta çıktı.
19. dakikada Hanousek'in sol kanattan yaptığı ortada kale çizgisi yakınında Varesanovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
20. dakikada kazanılan serbest vuruşta Benes'in dokundu topa, Cardoso'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.
26. dakikada kaleci Erhan'ın uzun topunu Niang kafayla Oğulcan'a indirdi. Oğulcan'ın ceza sahası içine girerken vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
31. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Benes'i geçen topu önünde bulan Cardoso'nun sert şutunda top kalenin üzerinden dışarı çıktı.
Hakemler: Yiğit Arslan, Uğur Sarı, Özcan Sultanoğlu
Kayserisoor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Denswil, Carole, Abdulsamet Burak, Dorukhan Toköz, Opoku, Benes, Furkan Soyalp, Cardoso, Onugkha
Yedekler: Onrucan Piri, Deniz Dönmezer, Mehmet Eray Özbek, Burak Kapacak, Yiğit Emre Çeltik, Tuci, Arif Kocaman, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Oğulcan Ülgün, Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz, Varesanovic, Franco, Niang
Yedekler: Gökhan Akkan, Velho, Zuzek, Onyekuru, Samed Onur, Metehan Mimaroğlu, Csoboth, Koita, Andürrahim Dursun, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Gol: Oğulcan Ülgün (dk. 26) (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: Abdulsamet Burak (Kayserispor), Thalisson (Gençlerbirliği) - KAYSERİ