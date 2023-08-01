Trendyol Süper Lig'de ilk iki haftanın programı belli oldu
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Trendyol Süper Lig, 11 Ağustos'ta Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak. İlk iki haftada oynanacak maçların programı açıklandı. İlk hafta maçları 11-14 Ağustos tarihleri arasında, ikinci hafta maçları ise 18-21 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. İlk haftada dikkat çeken maçlar arasında Kayserispor-Galatasaray ve Fenerbahçe-Gaziantep FK, ikinci haftada ise Galatasaray-Trabzonspor ve Samsunspor-Fenerbahçe maçları yer alıyor.
Büyük heyecana sahne olacak Trendyol Süper Lig'de ilk iki haftanın programı belli oldu. Zorlu sezon 11 Ağustos'ta Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın programı;
- 11 Ağustos Cuma 21.00
- Trabzonspor-Antalyaspor
- 12 Ağustos Cumartesi 19.15
- Kasımpaşa-Ankaragücü
- Konyaspor-İstanbulspor
- 12 Ağustos Cumartesi 21.45
- Pendikspor-Hatayspor
- Kayserispor-Galatasaray
- 13 Ağustos Pazar 19.15
- Sivasspor-Samsunspor
- 13 Ağustos Pazar 21.45
- Adana Demirspor-Rizespor
- Fenerbahçe-Gaziantep FK
- 14 Ağustos Pazartesi 21.00
- Alanyaspor-Başakşehir
- Karagümrük-Beşiktaş
Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın programı;
- 18 Ağustos Cuma 21.00
- İstanbulspor-Kayserispor
- Antalyaspor-Konyaspor
- 19 Ağustos Cumartesi 19.15
- Rizespor-Alanyaspor
- 19 Ağustos Cumartesi 21.45
- Hatayspor-Kasımpaşa
- Galatasaray-Trabzonspor
- 20 Ağustos Pazar 19.15
- Başakşehir-Karagümrük
- 20 Ağustos Pazar 21.45
- Gaziantep FK-Sivasspor
- Beşiktaş-Pendikspor
- 21 Ağustos Pazartesi 21.00
- Ankaragücü-Adana Demirspor
- Samsunspor-Fenerbahçe