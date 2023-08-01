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Trendyol Süper Lig'de ilk iki haftanın programı belli oldu

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig, 11 Ağustos'ta Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak. İlk iki haftada oynanacak maçların programı açıklandı. İlk hafta maçları 11-14 Ağustos tarihleri arasında, ikinci hafta maçları ise 18-21 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. İlk haftada dikkat çeken maçlar arasında Kayserispor-Galatasaray ve Fenerbahçe-Gaziantep FK, ikinci haftada ise Galatasaray-Trabzonspor ve Samsunspor-Fenerbahçe maçları yer alıyor.

Büyük heyecana sahne olacak Trendyol Süper Lig'de ilk iki haftanın programı belli oldu. Zorlu sezon 11 Ağustos'ta Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın programı;

  • 11 Ağustos Cuma 21.00
  • Trabzonspor-Antalyaspor
  • 12 Ağustos Cumartesi 19.15
  • Kasımpaşa-Ankaragücü
  • Konyaspor-İstanbulspor
  • 12 Ağustos Cumartesi 21.45
  • Pendikspor-Hatayspor
  • Kayserispor-Galatasaray
  • 13 Ağustos Pazar 19.15
  • Sivasspor-Samsunspor
  • 13 Ağustos Pazar 21.45
  • Adana Demirspor-Rizespor
  • Fenerbahçe-Gaziantep FK
  • 14 Ağustos Pazartesi 21.00
  • Alanyaspor-Başakşehir
  • Karagümrük-Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın programı;

  • 18 Ağustos Cuma 21.00
  • İstanbulspor-Kayserispor
  • Antalyaspor-Konyaspor
  • 19 Ağustos Cumartesi 19.15
  • Rizespor-Alanyaspor
  • 19 Ağustos Cumartesi 21.45
  • Hatayspor-Kasımpaşa
  • Galatasaray-Trabzonspor
  • 20 Ağustos Pazar 19.15
  • Başakşehir-Karagümrük
  • 20 Ağustos Pazar 21.45
  • Gaziantep FK-Sivasspor
  • Beşiktaş-Pendikspor
  • 21 Ağustos Pazartesi 21.00
  • Ankaragücü-Adana Demirspor
  • Samsunspor-Fenerbahçe
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Trendyol Süper Lig Spor Haberler

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