Trendyol Süper Lig'de ilk iki haftanın programı belli oldu

Trendyol Süper Lig, 11 Ağustos'ta Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak. İlk iki haftada oynanacak maçların programı açıklandı. İlk hafta maçları 11-14 Ağustos tarihleri arasında, ikinci hafta maçları ise 18-21 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. İlk haftada dikkat çeken maçlar arasında Kayserispor-Galatasaray ve Fenerbahçe-Gaziantep FK, ikinci haftada ise Galatasaray-Trabzonspor ve Samsunspor-Fenerbahçe maçları yer alıyor.