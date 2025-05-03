Trendyol Süper Lig'de Gollü İlk Yarısız Rize-Gaziantep Maçı
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta, Gaziantep'in ofsayt nedeniyle iptal edilen bir golü var. Mücadelede anlık öne çıkanlar arasında Gaziantep'in tehlikeli atakları ve kaleci Grbic'in başarılı kurtarışları dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı):
34. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan Lungoyi'nin ceza sahasının solundan içeriye kadar girerek gerçekleştirdiği vuruşta kaleci Grbic topu kornere çeldi.
45+1. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Jurecka'nın kafa vuruşunda savunmadan seken topa dokunan Ali Sowe'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol değer kazanmadı.
Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Anıl Usta
Çaykur Rizespor: Grbic, Hojer, Samet Akaydin, Alikulov, Muhammet Taha Şahin, Varesanovic, Berkay Özcan, Olawoyin, Jurecka, Zeqiri, Sowe
Yedekler: Tarık Çetin, Abdülkadir Ömür, Emrecan Bulut, Buljubasic, Ghezzal, Eray Korkmaz, Akintola, Ayberk Karapo, Mithat Pala, Doğanay Avcı
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Semih Güler, Viana, Mbakata, Daubin, Halil Dervişoğlu, Kozlowski, Maxim, Emre Taşdemir (Lungoyi dk. 20), Okereke
Yedekler: Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Kodro, Boateng, Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan, İzzet Erdal, Husic, Burak Bozan
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Sarı kartlar: Berkay Özcan (Çaykur Rizespor) - RİZE