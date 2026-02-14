Haberler

Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 2 Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi. Maçta goller Muçi ve Onuachu'dan gelirken, Fenerbahçe'nin golleri ise Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Asensio'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Asensio'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'nın solundan ağlarla buluştu. 2-3

77. dakikada Pina sağ taraftan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

88. dakikada sağ kanattan Muçi kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Nwaiwu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ederson'da kaldı.

Hakemler: Halil Umut Meler, Çağlar Uyarcan, Bersan Duran

Trabzonspor: Onana, Pina (Savic dk. 89), Nwaiwu, Batagov, Lovik (Nwakaeme dk. 75), Folcarelli, Oulai (Okay Yokuşlu dk. 89), Augusto (Umut Nayir dk. 64), Muçi, Mustafa Eskihellaç, Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Bouchouari, Ozan Tufan, Salih Malkaçoğlu, Boran Başkan

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail Yüksek (Yiğit Afe Demir dk. 80), Guendouzi, Kante (Nene dk. 72), Kerem Aktürkoğlu (Musaba dk. 72), Asensio, Talisca (Cherif dk. 62)

Yedekler: Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Fred, Levent Mercan, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın

Goller: Muçi (dk. 7), Onuachu (dk. 43) (Trabzonspor), Talisca (dk. 14), Kerem Aktürkoğlu (dk. 34), Asensio (dk. 48) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Talisca, Guendouzi, Mert Müldür, Ederson, Semedo (Fenerbahçe), Augusto, Onana, Lovik, Oulai (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

