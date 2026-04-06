Süper Lig'de 27. hafta erteleme maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta erteleme maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ertelenen iki müsabakada düdük çalacak hakemler şunlar:

8 Nisan Çarşamba:

20.00 Göztepe- Galatasaray : Alper Akarsu

9 Nisan Perşembe:

20.00 Çaykur Rizespor- Samsunspor : Atilla Karaoğlan

Ligin 27. haftasında oynanması planlanan maçlar, Galatasaray ve Samsunspor'un Avrupa kupalarındaki müsabakalarından dolayı ertelenmişti.