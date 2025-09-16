Haberler

Trendyol Süper Lig'de Erteleme Maçlarının Hakemleri Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 1. ve 3. haftanın erteleme maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu. 1. haftada Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir maçında Ali Yılmaz, Fenerbahçe-Alanyaspor maçında Cihan Aydın, 3. haftada ise Samsunspor-Kasımpaşa maçında Ali Şansalan düdük çalacak.

1. Hafta:

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz

20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

3. Hafta:

20.00 Samsunspor- Kasımpaşa : Ali Şansalan

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
