Trendyol Süper Lig'de Erteleme Maçlarının Hakemleri Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 1. ve 3. haftanın erteleme maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu. 1. haftada Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir maçında Ali Yılmaz, Fenerbahçe-Alanyaspor maçında Cihan Aydın, 3. haftada ise Samsunspor-Kasımpaşa maçında Ali Şansalan düdük çalacak.
Trendyol Süper Lig'de 1. ve 3. haftanın erteleme maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Avrupa maçları dolayısıyla ligde ertelenen karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
1. Hafta:
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz
20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
3. Hafta:
20.00 Samsunspor- Kasımpaşa : Ali Şansalan
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor