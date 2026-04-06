Süper Lig'de 28. hafta görünümü

Süper Lig'de 28. hafta görünümü
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken, Fenerbahçe Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 büyükler karşı karşıya geldi. Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken, Fenerbahçe ise Beşiktaş'ı tek golle geçti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası bugün tek maçla tamamlandı. Ligde bu hafta oynanan 10 müsabakada 20 gol atıldı. Lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe ise derbide Beşiktaş ile karşılaştı. Müsabakadan galip ayrılan 1-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.

Galatasaray, haftayı 64 puanla lider kapatırken, Fenerbahçe 63 puanla ikinci, Trabzonspor ise aynı puanla averajla 3. sırada sıralandı.

Ligde 28. hafta maçları ve sonuçları:

Gençlerbirliği: 0 - Göztepe: 2

Kasımpaşa: 2 - Kayserispor: 0

Gaziantep FK: 1 - Alanyaspor: 1

Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 1

Samsunspor: 2 - Konyaspor: 2

Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 1

Antalyaspor: 3 - Eyüpspor: 0

Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0

Kocaelispor: 0 - Başakşehir: 0 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz

Trump, İran'a direkt tarih verip tehdit etti: Süreleri doluyor
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi

Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip

Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip
Emlakçıya 'Merhaba' yazan kadın, aldığı cevapla şoke oldu: Siz nasıl esnafsınız?

Emlakçıya "Merhaba" yazan kadın, aldığı cevapla şoke oldu
ABD Savaş Bakanı'ndan İran’a açık mesaj: Trump şaka yapmaz

Savaşı en çok isteyen isim, İran'ı açık açık tehdit etti
Kocaeli'de sessiz gece

Herkesin gol yağmuru beklediği maçta şaşırtan skor

Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip

Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip
Bir oturuşta 15 tane İzmir bomba yedi, bana mısın demedi

15 taneyi tek oturuşta bitirdi: İzleyenlerin şekeri yükseldi!

Kerem Aktürkoğlu kendisine ve ailesine hakaret edenler için harekete geçti

O isimleri tek tek tespit ettirdi: Başları büyük belada