Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Başakşehir Golsüz Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor, sahasında Başakşehir ile karşılaştı. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta her iki takım da etkili ataklar geliştirdi, ancak golle sonuçlandırılamadı.
Maçtan dakikalar
15. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Kemen'in vuruşunda top auta çıktı.
32. dakikada Hojer'in ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda top savunmadan döndü. Pozisyonun devamında sağ çaprazdan Laçi'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
37. dakikada Zeqiri'nin pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Laçi'nin vuruşunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Ali Yılmaz, Süleyman Özay, Gökhan Barcın
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Zeqiri, Buljubasic, Emrecan Bulut, Sowe
Yedekler: Osman Yağız Topçu, Alikulov, Taylan Antalyalı, Jurecka, Emir Bora Çoban, Sagnan, Efe Doğan, Mithat Pala, Furkan Orak, Yakup Ayan
Teknik Direktör: İlhan Palut
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ebosele, Duarte, Opoku, Operi, Berat Ayberk Özdemir, Umut Güneş, Deniz Türüç, Kemen, da Costa, Shomurodov
Yedekler: Volkan Babacan, Onur Ergün, Onur Bulut, Yusuf Sarı, Crespo, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Ousseynou Ba, Ömer Ali Şahiner, Brnic
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Sarı kartlar: Zeqiri (Çaykur Rizespor), Costa, Ebosele (Başakşehir) - RİZE