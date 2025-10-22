Haberler

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Başakşehir Golsüz Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Başakşehir Golsüz Berabere Kaldı
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor, sahasında Başakşehir ile karşılaştı. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta her iki takım da etkili ataklar geliştirdi, ancak golle sonuçlandırılamadı.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor, Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar

15. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Kemen'in vuruşunda top auta çıktı.

32. dakikada Hojer'in ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda top savunmadan döndü. Pozisyonun devamında sağ çaprazdan Laçi'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

37. dakikada Zeqiri'nin pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Laçi'nin vuruşunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Ali Yılmaz, Süleyman Özay, Gökhan Barcın

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Zeqiri, Buljubasic, Emrecan Bulut, Sowe

Yedekler: Osman Yağız Topçu, Alikulov, Taylan Antalyalı, Jurecka, Emir Bora Çoban, Sagnan, Efe Doğan, Mithat Pala, Furkan Orak, Yakup Ayan

Teknik Direktör: İlhan Palut

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ebosele, Duarte, Opoku, Operi, Berat Ayberk Özdemir, Umut Güneş, Deniz Türüç, Kemen, da Costa, Shomurodov

Yedekler: Volkan Babacan, Onur Ergün, Onur Bulut, Yusuf Sarı, Crespo, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Ousseynou Ba, Ömer Ali Şahiner, Brnic

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Sarı kartlar: Zeqiri (Çaykur Rizespor), Costa, Ebosele (Başakşehir) - RİZE

