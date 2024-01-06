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Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ve Adana Demirspor Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Maçta gol sesi çıkmadı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Akintola'nın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kalenin üzerinden dışarıya gitti.

70. dakikada Lima'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topu alan Piatek'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Mehmet Salih Mazlum

Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Abeid (Ömer Ali Şahiner dk. 67), Pelkas (Emirhan İlkhan dk. 46), Figueiredo (Serdar Gürler dk. 82), Piatek (Keny dk. 90+4)

Yedekler: Deniz Dilmen, Opoku, Onur Ergün, Mahmut Tekdemir, Cemali Sertel, Karzev

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış (Dorukhan Toköz dk. 90+1), Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, Michut (Gravillon dk. 86), Stambouli (Tayfun Aydoğan dk. 85), Yusuf Sarı (Zeneli dk. 90+1), Emre Akbaba, Nani (Yusuf Barasi dk. 70), Akintola

Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, İzet Çelik, Mustafa Kapı, Abdülsamet Burak

Teknik Sorumlu: Serkan Damla

Sarı kartlar: Mehdi Abeid, Emirhan İlkhan, Ousseynou Ba (Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Başakşehir Lima Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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