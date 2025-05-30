Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ve Trabzonspor Golsüz Beraberlikle İlk Yarıyı Tamamladı

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ve Trabzonspor Golsüz Beraberlikle İlk Yarıyı Tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanan Antalyaspor - Trabzonspor maçı, ilk yarıda çeşitli pozisyonlara sahne oldu ancak gol sesi çıkmadı. Maçın 6. dakikasında Ozan Tufan'ın vuruşu direğe takılırken, diğer pozisyonlar da golle sonuçlanmadı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Antalyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Zubkov'un defansın arkasına pasında buluşan Ozan Tufan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst kale direğine yakın noktadan dışarı çıktı.

26. dakikada Zubkov'un pasında Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası yayı yakın noktasından vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

29. dakikada Jabol'un ara pasıyla ceza sahası içinde kaleci Abdullah Yiğiter ile karşı karşıya kalan Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden sekti, daha sonra defans meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Hakemler: Ali Yılmaz, Samet Çiçek, Cem Özbay

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Abdurrahim Dursun, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Bünyamin Balcı, Kaluzinski, Hasan Yakub İlçin, Safuri, Samudio, Gaich

Yedekler: Doğukan Özkan, Gerxhaliu, Emrecan Uzunhan, Mert Yılmaz, Djenepo, Ali Demirbilek, Berkay Topdemir, Milosevic, Taha Osman Özmert, Arda Altun

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Ali Şahin Yılmaz, Malheiro, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç, Lundstram, Jabol, Ozan Tufan, Zubkov, Banza

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Muhammetcan Aktaş, Savic, Arda Öztürk, Serdar Saatçı, Arif Boşluk, Boran Başkan, Danylo, Draguş, Taha Emre İnce

Teknik Direktör: Fatih Tekke - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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