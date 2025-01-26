Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ve Beşiktaş Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş, Rafa Silva'nın golüyle öne geçti, fakat Antalyaspor'dan Erdal Rakip maçı eşitledi.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
72. dakikada rakipten kaptığı topla ceza yayına doğru ilerleyen Erdal Rakip'in sert şutunda top üstten auta gitti.
79. dakikada Gedson Fernandes'in ara pasıyla ceza sahasında buluşan Immobile'nin ortasında Rafa Silva kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
83. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Gaich'in kafa vuruşunu kaleci Mert Günok kurtardı.
85. dakikada sol kanattan Van de Streek'in ortasında altıpas noktası üzerinde Erdal'ın şutundu top filelerle buluştu. 1-1
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mustafa Savranlar, Onur Özütoprak
Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Thalisson dk. 87), Güray Vural, Van de Streek, Erdal Rakip, Larsson (Safuri dk. 79), Kaluzinski, Djenepo (Townsend dk. 66), Samudio (Gaich dk. 67)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Gerxhaliu, Emrecan Uzunhan, Mert Yılmaz, Hasan Ürkmez, Abdurrahim Dursun
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson (Onur Bulut dk. 46), Uduokhai, Emirhan Topçu (Zaynutdinov dk. 71), Masuaku, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Chamberlain (Muçi dk. 57) Rashica (Joao Mario dk. 68), Rafa Silva, Semih Kılıçsoy (Immobile dk. 57)
Yedekler: Ersin, Salih Uçan, Onana, Mustafa Hekimoğlu, Göktuğ Baytekin
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Goller: Erdal Rakip (dk. 85) (Antalyaspor), Rafa Silva (dk. 79) Beşiktaş)
Sarı kartlar: Djenepo (Antalyaspor), Al-Musrati, Rafa Silva (Beşiktaş) - ANTALYA