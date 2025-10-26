Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor, RAMS Başakşehir'e Yenildi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor sahasında karşılaştığı RAMS Başakşehir'e 4-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa iyi yükselen Nuno da Costa'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-3

59. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içidne Giannetti topla buluştu. Giannetti'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

70. dakikada sağ kanattan ceza alanı içerisine giren Harit pasını Nuno da Costa'ya verirken, Costa ise topu tek pasla Kaluzinski'ye aktardı. Kaluzinski'nin şık vuruşunda kaleci Abdullah başarılı oldu.

82. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün şutunda kaleci Muhammed topu son anda kornere çeldi.

88. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Harit pasını sağ çaprazdaki Shomurodov'a aktardı. Shomurodov'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-4

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Cem Özbay

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Lautaro Giannetti, Dzhikiya, Kenneth Paal (Samet Karakoç dk. 75), Jesper Ceesay, Sander van de Streek (Ramzi Safuri dk. 75), Abdülkadir Ömür (Kerem Kayaarası dk. 90), Saric (Hüseyin Türkmen dk. 75), Doğukan Sinik, Gueye (Poyraz Efe Yıldırım dk. 46)

Yedekler: Kağan Arıcan, Soner Dikmen, Cvancara, Nikola Storm, Yohan Boli

Teknik Direktör: Erol Bulut

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi, Berat Özdemir (Olivier Kemen dk. 78), Umut Güneş (Jakub Kaluzinski dk. 68), Yusuf Sarı (Deniz Türüç dk. 60), Miguel Crespo (Amine Harit dk. 60), Nuno Do Costa (Ivan Brnic dk. 78), Eldor Shomurodov

Yedekler: Doğan Alemder, Onur Ergün, Selke, Ousseynou Ba, Festy Ebosele

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Eldor Shomurodov (dk. 22, 88), Nuno Do Costa (dk. 45+4, 54) (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Miguel Crespo, Umut Güneş (RAMS Başakşehir), Samet Karakoç (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Doğukan Sinik (dk. 44) (Antalyaspor) - ANTALYA