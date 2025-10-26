Haberler

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor, RAMS Başakşehir'e Yenildi

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor, RAMS Başakşehir'e Yenildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor, sahasında RAMS Başakşehir'e 4-0 mağlup oldu. Başakşehir'in gollerini Nuno Do Costa ve Eldor Shomurodov kaydetti. Maçta Antalyaspor'dan Doğukan Sinik kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor sahasında karşılaştığı RAMS Başakşehir'e 4-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa iyi yükselen Nuno da Costa'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-3

59. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içidne Giannetti topla buluştu. Giannetti'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

70. dakikada sağ kanattan ceza alanı içerisine giren Harit pasını Nuno da Costa'ya verirken, Costa ise topu tek pasla Kaluzinski'ye aktardı. Kaluzinski'nin şık vuruşunda kaleci Abdullah başarılı oldu.

82. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün şutunda kaleci Muhammed topu son anda kornere çeldi.

88. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Harit pasını sağ çaprazdaki Shomurodov'a aktardı. Shomurodov'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-4

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Cem Özbay

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Lautaro Giannetti, Dzhikiya, Kenneth Paal (Samet Karakoç dk. 75), Jesper Ceesay, Sander van de Streek (Ramzi Safuri dk. 75), Abdülkadir Ömür (Kerem Kayaarası dk. 90), Saric (Hüseyin Türkmen dk. 75), Doğukan Sinik, Gueye (Poyraz Efe Yıldırım dk. 46)

Yedekler: Kağan Arıcan, Soner Dikmen, Cvancara, Nikola Storm, Yohan Boli

Teknik Direktör: Erol Bulut

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi, Berat Özdemir (Olivier Kemen dk. 78), Umut Güneş (Jakub Kaluzinski dk. 68), Yusuf Sarı (Deniz Türüç dk. 60), Miguel Crespo (Amine Harit dk. 60), Nuno Do Costa (Ivan Brnic dk. 78), Eldor Shomurodov

Yedekler: Doğan Alemder, Onur Ergün, Selke, Ousseynou Ba, Festy Ebosele

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Eldor Shomurodov (dk. 22, 88), Nuno Do Costa (dk. 45+4, 54) (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Miguel Crespo, Umut Güneş (RAMS Başakşehir), Samet Karakoç (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Doğukan Sinik (dk. 44) (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
'Casusluk' soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün tek tek anlattı: Yazışmalardaki 'Mayor' İmamoğlu'dur

Casusluk soruşturmasında itirafçı olmuştu! Hüseyin Gün tek tek anlattı
Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya duyurdu! Tuğgeneral Akşit'ten acı haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan PKK'nın çekilme kararına ilk yorum

Erdoğan'ın başdanışmanından tarihi karara ilişkin ilk yorum
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan PKK'nın çekilme kararına ilk yorum

Erdoğan'ın başdanışmanından tarihi karara ilişkin ilk yorum
20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti

Bir köyün 20 yıllık hayali gerçek oldu! Komşu ülkeden bile görünüyor
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Gazeteci Faik Çetiner son yolculuğuna uğurlandı

Duayen gazeteci son yolculuğuna uğurlandı
Nilay'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu

Nilay'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu
45 dakika 9 kişi oynayan Bandırma rakibine geçit vermedi

45 dakika 9 kişi oynadılar, rakiplerine geçit vermediler
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Savcılarla ilgili iddia infial yarattı! Beklenen açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.