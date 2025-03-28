Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile Alanyaspor 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Onvo Antalyaspor, Corendon Alanyaspor ile taşıdığı mücadeleye 1-1 berabere devam etti. İlk yarıda Cordova ve Samudio'nun golleriyle takım puanları paylaştı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Onvo Antalyaspor, Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Antalyaspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Safuri'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğinden yanından dışarı gitti.
18. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Richard'ın ortasında penaltı noktasında Cordova'nın topu kontrol ettikten sonra vuruşunda kaleci Kenan Piric kornere uzaklaştırdı.
22. dakikada Vilhena'nın pasında savunma arkasına hareketlenen Cordova'nın uzak köşeye yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu 0-1
43. dakikada Safuri'nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
45. dakikada Samudio ceza sahası sağ çaprazdan içeri girer girmez sert vuruşunda kaleci Ertuğrul iki hamlede kontrol etti.
Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Mustafa Savranlar,
Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Gerxhaliu, Güray Vural, Soner Dikmen, Kaluzinski, Ramzi Safuri, Van de Streek, Samudio, Sam Larsson
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Emrecan Uzunhan, Mert Yılmaz, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip, Djenepo, Petrusenko, Hasan Yakup İlçin, Milosevic, Gaich
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Alanyaspor: Ertuğrul, Fatih, Lima, Aliti, Enes Keskin, Richard, Makouta, Yusuf Özdemir, Vilhena, Efecan Karaca, Cordova
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Batuhan Yavuz, Umut Mert Toy, Balkovec, Janvier, Yusuf Can Karademir, Sporar, Arda Usluoğlu, Ui-jo Hwang
Teknik Direktör: Joao Pereira
Goller: Samudio (dk. 43) (Antalyaspor), Cordova (dk. 22) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Alanyaspor) - ANTALYA