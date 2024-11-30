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Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ve Trabzonspor Eşit Beraberlikte Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ve Trabzonspor Eşit Beraberlikte Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında karşılaşan Corendon Alanyaspor ve Trabzonspor maçında, ilk yarıda iki takım da birer gol attı ve devre 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Draguş, Trabzonspor adına 8. dakikada gol atarken, Alanyaspor'dan Hadergjonaj, 44. dakikada penaltıdan eşitliği sağladı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Mendy'nin pasında topla buluşan Draguş ceza sahası içinde yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

31. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında iyi yükselen Cordova'nın kafa vuruşu üstten auta gitti.

41. dakikada Makouta'nın ceza sahası sol çaprazında Cihan'ın müdahalesiyle yerde kalması neticesinde hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Mehmet Akıncık

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta, Efecan Karaca, Janvier, Augusto, Cordova

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Serdar Dursun, Lopes, Arda Usluoğlu, Hwang, Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, Balkovec, Coelho

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Hüseyin Türkmen, Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Umut Güneş, Cihan Çanak, Cham, Draguş, Banza

Yedekler: Taha Tepe, Lundstram, Visca, Ozan Tufan, Eren Elmalı, Serdar Saatçi, Salih Malkoçoğlu, Ali Şahin Yılmaz, Poyraz Efe, Enis Destan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Hadergjonaj (dk. 44 pen.) (Alanyaspor), Draguş (dk. 8) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Yusuf Özdemir, Lima, Ertuğrul Taşkıran (Alanyaspor), Mendy (Trabzonspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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