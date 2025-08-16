Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ve Rizespor Golsüz Beraberlik Sözleşmesi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı. Maçta her iki takım da pozisyonlar bulsalar da, fileleri havalandıramadı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Sowe'un sol çaprazdan şutunda top yandan dışarı çıktı.

54. dakikada ceza sahası dışından Güven Yalçın'ın sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

81. dakikada topla buluşan Makouta ceza sahası dışından vuruşunda savunmadan topu kornere çeldi.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Candaş Elbil, Göktuğ Erel

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ümit Akdağ, Aliti, Lima, Hadergjonaj (Enes Keskin dk. 88), Janvier (Maestro dk. 74), Makouta, Yusuf Özdemir, Güven Yalçın (Efecan Karaca dk. 62), Hwang (İbrahim Kaya dk. 88), Sporar (Ogundu dk. 74)

Yedekler: Victor, İzzet Çelik, Lopes, Fatih Aksoy, Viana

Teknik Direktör: Joao Pereira

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Samet Akaydın, Alikulov, Hojer (Mocsi dk. 88), Papanikolaou, Laçi (Buljubasic dk. 90+3), Olawoyin, Mithat Pala, Halil Dervişoğlu (Mihaila dk. 80), Sowe (Emrecan Bulut dk. 90+3)

Yedekler: Efe Doğan, Anıl Yaşar,Deniz Yaşar, Sagnan, Furkan Orak, Zeqiri

Teknik Direktör: İlhan Palut

Sarı kartlar: Güven Yalçın (Alanyaspor), Alikulov, Sowe (Rizespor) - ANTALYA

