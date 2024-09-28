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Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor, Rizespor'u 1-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor, Rizespor'u 1-0 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0'lık skorla geçti. Alanyaspor'un tek golü Nicolas Janvier'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında ceza sahası dışında topla buluşan Makouta'nın sert şutunda top direğin dibinden az farkla dışarı çıktı.

63. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Augusto'nun pasında topla buluşan Yusuf Özdemir'in şutu savunmadan sekerek kaleci Grbic'te kaldı.

72. dakikada sağ kanattan gelişen Rizespor atağında Ghezzal'ın ortasında topla bulaşan Emrecan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un kontrolünde auta çıktı.

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Candaş Elbil, Murat Temel

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Fidan Aliti, Jure Balkovec, Florent Hadergjonaj, Nicolas Janvier (Efecan Karaca dk. 69), Gaius Makouta, Yusuf Özdemir, Ui-jo Hwang (Sergio Cordova dk. 16), Augusto (Buluthan Bulut dk. 88)

Yedekler: Yusuf Karagöz, Mert Furkan Bayram, Fatih Aksoy, Serdar Dursun, Rony Lopes, Juan Christian, Bera Çeken

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Rizespor: Ivo Grbic, Husniddin Alikulov, Attila Mocsi, Casper Hojer (Halil İbrahim Pehlivan dk. 65), Taha Şahin, Giannis Papanikolaou (Rachid Ghezzal dk. 65), Dal Varesanovic (Vaclav Jurecka dk. 65), Amir Hadziahmetovic ( Mithat Pala dk. 82), Ali Sowe, Ibrahim Olawoyin, Altin Zeqiri (Emrecan Bulut dk. 58)

Yedekler: Tarık Çetin, Ayberk Karapo, Eray Korkmaz, Anıl Yaşarla, David Akintola,

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Nicolas Janvier (dk. 33) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Augusto, Yusuf Özdemir, Ertuğrul Taşkıran (Alanyaspor), Taha Şahin, Halil Pehlivan, Ghezzal (Rizespor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Maç Sonucu Rizespor Rizespor 3-sayfa Futbol Spor

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