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Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor ve Antalyaspor 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor ve Antalyaspor 1-1 Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta goller Nabil Alioui ve Sam Larsson'dan geldi. Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, ilk yarı bitiminde kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Sander van de Streek'in ortasında ceza sahasında Segovia'nın şutunda kaleci Vedat Karakuş topu kurtardı.

53. dakikada Kaluzinski'nin kullandığı köşe atışında kale önünde Segovia'nınvuruşunda aleci Vedat Karakuş topu kornere çeldi.

67. dakikada ceza sahasına giren Gaich'in şutunda top yandan dışarı çıktı.

90+2. dakikada sol kanattan Osman Kaynak'ın ortasında ceza sahası içinde Abat Aymbetov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Hakemler: Kadir Sağlam, Samet Çiçek, Mehmet Kapluhan

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer (Vedat Karakuş dk. 46), Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik (Osman Kaynak dk. 89), Antonio Simao Muanza, Ali Yavuz Kol (Abat Aymbetov dk. 62), Tayfun Aydoğan (Aksel Aktaş dk. 73), Nabil Alioui, Ozan Demirbağ (Yusuf Barası dk. 46)

Yedekler: Murat Eser, Salih Kavrazlı, Yücel Gürol, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı (Thalisson Kelve da Silva dk. 46), Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Jakub Kaluzinski, Erdal Rakip (Moussa Djenepo dk. 63), Sander van de Streek (Andros Townsend dk. 83), Ramzi Safuri (Soner Dikmen dk. 83), Sam Larsson, Brain Jose Samudio Segovia (Adolfo Julian Gaich dk. 63)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Oleksandr Petrusenko, Mert Yılmaz, Abdurrahim Dursun

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Nabil Alioui (dk. 28 pen.) (Adana Demirspor), Sam Larsson (dk. 45) (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Emre Belözoğlu (İlk yarı bitiminde) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Arda Okan Kurtulan, Antonio Simao Muanza, Abat Aymbetov (Adana Demirspor), Bünyamin Balcı, Erdal Rakip, Güray Vural, Sander van de Streek, Moussa Djenepo, Adolfo Julian Gaich (Antalyaspor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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