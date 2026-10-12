Trendyol Süper Lig'de 7. hafta tamamlandı, üç büyükler galibiyetle kapattı

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasını üç büyükler galibiyetle kapattı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftası bugün oynanan tek maçla tamamlandı. Eyüpspor, konuk ettiği Göztepe'ye farklı mağlup oldu. Haftanın açılış maçında lider Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Fenerbahçe, Rize'de 3 puanı 3 golle alırken, Beşiktaş da Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılar 16 puanla liderlik koltuğunda otururken, siyah-beyazlılar puanını 15'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Ankara'da Gençlerbirliği ile berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler 14 puanla haftayı 3. kapatırken, Fenerbahçe ve Trabzonspor da 13'er puanla sıralandı.

Ligde bu hafta oynanan 9 müsabakada toplam 24 gol kaydedildi.

Süper Lig'de 7. hafta maçları ve sonuçları:

Galatasaray: 3 - Kasımpaşa: 1

Gençlerbirliği: 2 - Amed SF: 2

Alanyaspor: 0 - Erzurumspor FK: 0

Samsunspor: 0 - Trabzonspor: 3

Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 3

Konyaspor: 0 - Başakşehir: 0

Gaziantep FK: 0 - Çorum FK: 3

Beşiktaş: 2 - Kocaelispor: 1

Eyüpspor: 0 - Göztepe: 4

Kaynak: İhlas Haber Ajansı