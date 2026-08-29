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Süper Lig 4. Hafta Programı Güncellendi

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- Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak

Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın programı güncellendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında oynanacak ilk hafta maçları nedeniyle daha önce programda açıklanmayan İstanbul Başakşehir-Galatasaray ve Fenerbahçe- Beşiktaş müsabakalarının günleri belirlendi.

Süper Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:

4 Eylül Cuma:

20.00 İstanbul Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

5 Eylül Cumartesi:

17.00 Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

6 Eylül Pazar:

17.00 Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Arca Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)

20.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Papara Park)

7 Eylül Pazartesi:

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (ISONEM Park Gürsel Aksel)

20.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)

Kaynak: AA
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