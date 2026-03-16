Süper Lig'in 27. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Maçlar arasında Fenerbahçe-Gaziantep FK, Beşiktaş-Kasımpaşa gibi önemli karşılaşmalar yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

18 Mart Çarşamba:

16.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan

20.00 RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor: Reşat Onur Coşkunses

20.00 ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

19 Mart Perşembe:

16.00 Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Batuhan Kolak

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ali Yılmaz

Kaynak: AA / Süha Gür
