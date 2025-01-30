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Trendyol Süper Lig'de 22. Hafta Heyecanı Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 22. Hafta Heyecanı Başlıyor
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Trendyol Süper Lig'de 22. hafta, yarın yapılacak iki maçla başlayacak. Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşırken, Fenerbahçe de Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Haftanın diğer maç programı açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta, yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın, 1 Şubat Cumartesi, 2 Şubat Pazar ve 3 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta lider Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek. Fenerbahçe de Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Beşiktaş ise haftayı BAY geçecek.

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta programı ve maçlarda görevli hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Eyüpspor - Sivasspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Konyaspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk

1 Şubat Cumartesi

13.30 Atakaş Hatayspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Kayserispor - Trabzonspor: Ali Şansalan

19.00 Başakşehir - Samsunspor: Çağdaş Altay

2 Şubat Pazar

13.30 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Yasin Kol

16.00 Göztepe - Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Burak Pakkan

3 Şubat Pazartesi

20.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Kadir Sağlam - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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