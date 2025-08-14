Trendyol Süper Lig'de 2. Haftanın Hakemleri Belirlendi
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Maçların detayları ve hakem atamaları haberimizde.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 2. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
21.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük: Ozan Ergün
16 Ağustos Cumartesi:
19.00 Kocaelispor-Samsunspor: Zorbay Küçük
21.30 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
21.30 Göztepe-Fenerbahçe: Yasin Kol
17 Ağustos Pazar:
19.00 Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe
21.30 Beşiktaş-ikas Eyüpspor: Halil Umut Meler
21.30 RAMS Başakşehir-Kayserispor: Kadir Sağlam
18 Ağustos Pazartesi:
21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor: Cihan Aydın