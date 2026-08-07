Süper Lig 2. ve 3. hafta programı açıklandı

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu 2. ve 3. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 2. ve 3. haftalarının maç programını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ın, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu oynaması ve UEFA tarafından müsabaka takvimlerinde değişiklik yapılması durumunda; 2. hafta oynanacak olan Corendon Alanyaspor - Beşiktaş müsabakasının günü 22 Ağustos Cumartesi olarak değiştirilecek.

2. hafta

21 Ağustos Cuma

21.30 Erzurumspor FK - Galatasaray

22 Ağustos Cumartesi

19.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor

19.00 Çorum FK - Kasımpaşa

21.30 Fenerbahçe - Konyaspor

23 Ağustos Pazar

19.00 Eyüpspor - Gaziantep FK

19.00 Trabzonspor - Başakşehir

21.30 Göztepe - Gençlerbirliği

21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş

24 Ağustos Pazartesi

21.30 Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler

3. hafta

28 Ağustos Cuma

21.30 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK

29 Ağustos Cumartesi

19.00 Konyaspor - Kocaelispor

21.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

21.30 Galatasaray - Göztepe

30 Ağustos Pazar

19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor

21.30 Başakşehir - Kasımpaşa

21.30 Samsunspor - Fenerbahçe

31 Ağustos Pazartesi

21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor

21.30 Beşiktaş - Çorum FK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı