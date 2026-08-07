Haberler

Süper Lig 2. ve 3. hafta programı açıklandı

Süper Lig 2. ve 3. hafta programı açıklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu 2. ve 3. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı.

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu 2. ve 3. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 2. ve 3. haftalarının maç programını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ın, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu oynaması ve UEFA tarafından müsabaka takvimlerinde değişiklik yapılması durumunda; 2. hafta oynanacak olan Corendon Alanyaspor - Beşiktaş müsabakasının günü 22 Ağustos Cumartesi olarak değiştirilecek.

2. hafta

21 Ağustos Cuma

21.30 Erzurumspor FK - Galatasaray

22 Ağustos Cumartesi

19.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor

19.00 Çorum FK - Kasımpaşa

21.30 Fenerbahçe - Konyaspor

23 Ağustos Pazar

19.00 Eyüpspor - Gaziantep FK

19.00 Trabzonspor - Başakşehir

21.30 Göztepe - Gençlerbirliği

21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş

24 Ağustos Pazartesi

21.30 Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler

3. hafta

28 Ağustos Cuma

21.30 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK

29 Ağustos Cumartesi

19.00 Konyaspor - Kocaelispor

21.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

21.30 Galatasaray - Göztepe

30 Ağustos Pazar

19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor

21.30 Başakşehir - Kasımpaşa

21.30 Samsunspor - Fenerbahçe

31 Ağustos Pazartesi

21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor

21.30 Beşiktaş - Çorum FK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem

BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Yeni Parti'nin genel merkez binası: Bakın aylık kirası ne kadarmış

İşte "Yeni Parti"nin yeni binası: Açılacağı tarih manidar
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Bolu Dağı Tüneli'nde korkutan yangın: Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Tünelde korkutan yangın: Trafik kapandı; kilometrelerce kuyruk oluştu
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler