Süper Lig'de sezonun ilk yarısı tamamlandı
Trendyol Süper Lig'in 17. haftası, Gençlerbirliği'nin Trabzonspor karşısında 4-3'lük galibiyetiyle kapandı. Galatasaray, ligin ilk yarısını 42 puanla lider tamamlarken, Fenerbahçe 39 puanla ikinci sırada yer aldı. Haftanın en dikkat çekici karşılaşması Başakşehir'in 5-1'lik galibiyeti oldu.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasının kapanış gününde 2 maç yapıldı. RAMS Başakşehir, Gaziantep FK karşısında 5 gollük galibiyet alırken, saat 20.00 seansında oynanan Gençlerbirliği - Trabzonspor gol düellosuna sahne oldu. Ankara ekibi sahadan 4-3'lük skorla galip ayrıldı. Bordo-mavililer ise 11 hafta sonra ligdeki 2. yenilsini yaşadı ve 35 puanda kaldı.

Üst sıralara yükselişine devam eden Göztepe, 32 puana çıktı. 5. sıradaki Beşiktaş'ın 29 puanı bulunuyor. Küme düşme hattında ise 15 puanlı Kayserispor, 13 puanlı Eyüpspor ve 9 puanlı Fatih Karagümrük var.

Bu hafta oynanan 9 maçın 7'sinde ev sahibi ekipler galibiyete uzanırken, toplam 29 gol atıldı. Ligde araya girilirken, 18. hafta müsabakabaları 17-19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak.

Gol krallığı

Ligde son 8 maçta 8 gole imza atan Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, gol sayısını 12'ye yükseltti. Shomurodov, sezonun ilk yarısında gol krallığı listesinde zirvede yer aldı. Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, 15 maçta 11 gol kaydetti. Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca'nın 9'ar golü bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, Konyasporlu Umut Nayir ve Trabzonsporlu Felipe Augusto da 8'er golle listede yer aldı.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Kocaelispor - Antalyaspor: 2-1

Konyaspor - Kayserispor: 1-1

Eyüpspor - Fenerbahçe: 0-3

Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 1-0

Alanyaspor - Fatih Karagümrük: 2-0

Göztepe - Samsunspor: 2-0

Galatasaray - Kasımpaşa: 3-0

Başakşehir - Gaziantep FK: 5-1

Gençlerbirliği - Trabzonspor: 4-3 - İSTANBUL

