Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta, yarın Kocaelispor ile Antalyaspor arasında oynanacak maçla başlayacak. Lider Galatasaray, Kasımpaşa ile karşılaşacakken, Fenerbahçe Eyüpspor'a konuk olacak. Trabzonspor Gençlerbirliği ile deplasmanda mücadele edecek. Haftanın programı 20 Aralık'tan 22 Aralık'a kadar sürecek.
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın oynanacak Kocaelispor- Antalyaspor müsabakasıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın, 20 Aralık Cumartesi, 21 Aralık Pazar ve 22 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Lider Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Zirve takibini sürdüren ekiplerden Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacak. Beşiktaş da bu hafta Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Bu hafta oynanacak maçların ardından sezonun ilk yarısı tamamlanacak.
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta programı şöyle:
Yarın
20.00 Kocaelispor - Antalyaspor
20 Aralık Cumartesi
14.30 Konyaspor - Kayserispor
17.00 Eyüpspor - Fenerbahçe
20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
21 Aralık Pazar
14.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük
20.00 Göztepe - Samsunspor
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa
22 Aralık Pazartesi
17.00 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK
20.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor - İSTANBUL