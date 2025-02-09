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Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor 0-2 Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor 0-2 Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe'nin gollerini Szymanski ve Talisca kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Richard'ın şutu defanstan döndü. Dönen topa Hadergjonaj'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

76. dakikada sol kanattan Yusuf Özdemir'in ortasında ceza sahası içinde Cordova'nın kafa vuruşunda top az farkla direğin yanından auta gitti.

82. dakikada ceza sahası dışından Augusto'nun sert şutunda top kaleci İrfan'da kaldı.

90+6. dakikada ceza sahası içerinde topla buluşan Osayi'nin pasında Fred'in şutu kaleci Yusuf'ta kaldı.

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Kısal, Esat Sancaktar

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec (Cordova dk. 46), Richard, Fatih Aksoy (Makouta dk. 46), Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Hwang (Janvier dk. 63)

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Umut Toy, Enes Keskin, Hüseyin Şen,Nejdet Nezir Bilin, Vilhena, Arda Usluoğlu

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar Söyüncü (Amrabat dk. 12), Levent Mercan, Oğuz Aydın (Bright Osayi-Samuel dk. 69), Fred, Szymanski (İrfan Can Kahveci dk. 90), Kostic, Talisca (İsmail Yüksek dk. 70) (Mert Hakan Yandaş dk. 90), Tadic, Dzeko

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Saint-Maximin

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Szymanski (dk. 22), Talisca (dk. 42) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Aliti, Yusuf Özdemir, Cordova, Richard (Alanyaspor), Skriniar, Amrabat, Tadic, Szymanski (Fenerbahçe) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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