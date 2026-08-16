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Beşiktaş, Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı

Beşiktaş, Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Eyüpspor’u konuk ediyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Junior Olaitan'ın ceza sahası dışı sağ tarafından topu havalandırarak savunma arkasına gönderdiği pasa iyi hareketlenen Vaclav Cerny, gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

33. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahasına ortasında arka direkte hareketlenen Cerny'nin, altıpas çizgisi önünden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Moldovan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Anıl Usta, Hüseyin Aylak

Beşiktaş: Alexander Nübel, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Leandro Trossard, Semih Kılıçsoy

Yedekler: Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-Gyu Oh, İlhan Fakılı

Teknik Direktör: Vincenzo Italiano

Eyüpspor: Horatiu Moldovan, Talha Ülvan, Jawad El Yamiq, Zak Jules, Calegari, Chandrel Massanga, Konrad Michalak, Abdelhamid Sabiri, David Costa, Lenny Pintor, Ahmed Abdullahi

Yedekler: Emre Bilgin, Arda Yavuz, Anıl Yaşar, Berhan Kutlay Şatlı, Ömer Ahmet Ceyhan, Charles-Andre Raux Yao, Hamza Akman, Mete Kaan Demir, Yusuf Baras, Bilal Boutobba

Teknik Direktör: Özhan Pulat

Gol: Vaclav Cerny (dk. 25) (Beşiktaş)

Sarı kart: David Costa (Eyüpspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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