Atakaş Hatayspor ve Fenerbahçe, 37. Hafta Maçında Golsüz Eşitlikte

Atakaş Hatayspor ve Fenerbahçe, 37. Hafta Maçında Golsüz Eşitlikte
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin Stadı'nda Fenerbahçe ile mücadele ediyor. Maçın başlama düdüğünden itibaren 15 dakika geçmiş durumda ve skorda henüz gol yok. Takımlar, sahada galibiyet için var gücüyle mücadele ediyor.

Trendyol Süper Lig 37. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi: Bugün de karnımız doydu

Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi
Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama

Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı

Herkes markayı soruyor! İşte FETÖ operasyonu yapılan künefe zinciri
Mezuniyet törenine damga vuran an! Mikrofonun açık olduğunu fark eden genç kız utandı

Söylediklerinin alanda duyulduğunu fark eden genç kız utandı
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
Beşiktaş'ta transfer bitiyor! Mahmudu Bajo takımından ayrıldığını açıkladı

Takımdan ayrıldığını duyurdu! Süper Lig devi imzayı attırıyor
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı

Korkutan bakteri komşuyu ele geçirdi! Okullar ardı ardına kapatıldı
Emektar oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi

Usta oyuncu Bodrum'da ölümden döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.