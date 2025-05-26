Atakaş Hatayspor ve Fenerbahçe, 37. Hafta Maçında Golsüz Eşitlikte
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin Stadı'nda Fenerbahçe ile mücadele ediyor. Maçın başlama düdüğünden itibaren 15 dakika geçmiş durumda ve skorda henüz gol yok. Takımlar, sahada galibiyet için var gücüyle mücadele ediyor.
Trendyol Süper Lig 37. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor