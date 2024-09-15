Trendyol Süper Lig: Alanyaspor ve Hatayspor Beraberlikte Kalıyor
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta büyük anlar yaşansa da gol sesi çıkmadı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
64. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cordova'nın pasında sağ çaprazda topla buluşan Augusto'nun sert vuruşunda top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
88. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası dışından Christian'ın sert şutunu kaleci Erce kurtardı.
Hakemler: Ozan Ergün, Süleyman Özay, Ogün Kamacı
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta (Janvier dk. 79), Augusto (Juan Christian dk. 71), Yusuf Özdemir (Rony Lopes dk. 79), Efecan Karaca (Serdar Dursun dk. 61), Hwang (Cordova dk. 61)
Yedekler: Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, Bera Çeken, Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Cengiz Demir dk. 87), Massanga, Diack, Görkem Sağlam, Fernandes (Boutobba dk. 77), Rivas (Bamgboye Bekaj dk. 87), Strandberg (Aboubakar dk. 59)
Yedekler: Abdulkadir Parmak, Rui Pedro, Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Kerim Alıcı,
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Sarı kartlar: Balkovec, Makouta, Lima (Alanyaspor), Massanga (Hatayspor) - ANTALYA