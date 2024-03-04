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Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 2 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor, Trabzonspor'u evinde konuk ettiği maçta 2-0 galip geldi. Oğuz Aydın'ın attığı iki golle ilk yarıyı önde tamamlayan ev sahibi ekip, önemli bir galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Denswil'in kafa vuruşunda top auta gitti.

8. dakika sol kanattan Ahmed Hassan ile gelişen atakta ceza sahası sol çaprazından Oğuz Aydın'ın vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

17. dakikada Trezeguet, sağ kanattan ilerleyerek yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

32. dakikada Enis Destan ceza sahası içi sağ çaprazından vurdu, kaleci Ertuğrul topun sahibi oldu.

38. dakikada kaleci Uğurcan Çakır'ın pasında Denswil'in bir anlık dalgınlığında Oğuz Aydın topu filelere gönderdi. 2-0

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Ogün Kamacı

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Augusto (Yusuf Özdemir dk. 42), Ahmed Hassan

Yedekler: Yavuz Aygün, Lima, Novais, Janvier, Sisto, Fatih Aksoy, Carlos Eduardo, Mert Torlak, Yunus Bahadır

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan

Yedekler: Taha Tepe, Rayyan Baniya, Umut Bozok, Fountas, Kerem Şen, Pepe, Benkovic, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Oğuz Aydın (dk. 8 ve 38) (Alanyaspor)

Sarı kart: Richard (dk. 36) (Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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