Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor 2-1 Gaziantep FK
Trendyol Süper Lig'in son haftasında Adana Demirspor, Gaziantep FK ile karşılaştığı maçta ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Adana Demirspor'un golleri Alioui'den gelirken, Gaziantep FK'nin tek sayısı Maxim ile geldi.
Trendyol Süper Lig'in son haftasında Adana Demirspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada sol kanattan Alioui'nin kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Ali Yavuz Kol'un pasında sol çaprazda topla buluşan Alioui'nin şutu filelerle buluştu. 1-0
22. dakikada Sorescu'nun ortasında seken topa Maxim vuruşunda top Yusuf Buğra'ya çarparak kornere çıktı.
30. dakikada sağ çaprazdan kaleye sokulan Sorescu, kaleci Murat'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyon sonrası Hakem Alpaslan Şen penaltı noktasını gösterdi.
31. dakikada beyaz noktanın başına geçen Maxim topu ağlara yolladı. 1-1
35. dakikada sağ kanattan Fougeu'nin yerden ortasında Alioui'nin gelişine vuruşunda top filelerle buluştu. 2-1
Hakemler: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Şenol Bektaş
Adana Demirspor: Murat Eser, Fougeu, Ali Arda Yıldız, Buğra Demirkıran, Gökdeniz Tunç, Ali Yavuz Kol, Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Aymbetov, Ozan Demirbağ, Alioui
Yedekler: Mustafa Yiğit Durmaz, Vedat Karakuş, Beytullah Gezer, Demir Yavuz, Salih Kavrazlı, Ali Fidan, Sefa Günay, Kadir Karayiğit, Diyar Zengin, Samet Duyur
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Gaziantep FK: Halil Bağcı, Ömürcan Artan, M'Bakata, Husic, Taha Güneş, Ogün Özçiçek, Furkan Soyalp, Sorescu, Maxim, Halil Dervişoğlu, Boateng
Yedekler: Yusuf Nacar, İbrahim Kaan Alkış, Emre Taşdemir, Kodro, Muhammed Gümüşkaya, Ali Osman Kalın, İzzet Erdal, Çağan Taş, Nevzat Gezer
Teknik Direktör: İbrahim Kürşat Daloğlu
Goller: Alioui (dk. 11 ve 35) (Adana Demirspor), Maxim (dk. 32) (Gaziantep FK)
Sarı kart: Murat Eser (Adana Demirspor) - ADANA