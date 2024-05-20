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Trendyol Süper Lig 38. Hafta Programı Açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 38. hafta müsabakalarının programını açıkladı. Son hafta karşılaşmaları 24-26 Mayıs tarihleri arasında oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 38. hafta müsabakalarının programını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 38. hafta maçlarının programı duyuruldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, son hafta karşılaşmaları 24 Mayıs Cuma, 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günü yapılacak. Şampiyonluk mücadelesi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakalar ise pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Trendyol Süper Lig 38. ve son haftanın programı şöyle:

24 Mayıs Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor

25 Mayıs Cumartesi

16.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor

19.00 Sivasspor - Kayserispor

26 Mayıs Pazar

19.00 Fenerbahçe - İstanbulspor

19.00 Konyaspor - Galatasaray

19.00 Pendikspor - Gaziantep FK

19.00 Adana Demirspor - RAMS Başakşehir

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

19.00 Trabzonspor - Ankaragücü

19.00 Hatayspor - Çaykur Rizespor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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