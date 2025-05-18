Trendyol Süper Lig 36. hafta VAR hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig 36. hafta VAR hakemleri açıklandı
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesine sahne olacak 8 maçta görev yapacak Video Yardımcı Hakemler (VAR) belirlendi. Önemli karşılaşmalarda görev alacak VAR hakemleri arasında Galatasaray - Kayserispor maçının VAR'ı Özgür Yankaya, Fenerbahçe - Eyüpspor maçının VAR'ı ise Abdullah Buğra Taşkınsoy yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında görev yapacak Video Yardımcı Hakemler (VAR) açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 36 haftasında şampiyonluk yarışını ve kümede kalma hattını ilgilendiren 8 müsabaka bugün saat 19.00'da oynanacak. Bu mücadelelerin VAR'ları da belli oldu. Şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren Galatasaray - Kayserispor maçının VAR'ı Özgür Yankaya, Fenerbahçe - Eyüpspor müsabakasının VAR'ı ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu.

Günün maçlarının Video Yardımcı Hakemleri (VAR) şu şekilde:

Samsunspor - Sivasspor: Jonas Hansen

Bodrum FK - Trabzonspor: Luis Godinho

Galatasaray - Kayserispor: Özgür Yankaya

Fenerbahçe - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Alanyaspor - Beşiktaş: Josef Spurny

Antalyaspor - Gaziantep FK: Cihan Aydın

Çaykur Rizespor - Göztepe: Ümit Öztürk

Kasımpaşa - Başakşehir: Arda Kardeşler - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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