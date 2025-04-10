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Trendyol Süper Lig 31. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig 31. Haftanın Hakemleri Belli Oldu
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Maçlar 12-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı yarın, 12 Nisan Cumartesi, 13 Nisan Pazar ve 14 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan duyuruyla, bu hafta oynanacak müsabakaların hakemleri de açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın programı ve karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Samsunspor - Galatasaray: Ozan Ergün

12 Nisan Cumartesi

16.00 Konyaspor - Göztepe: Ümit Öztürk

19.00 Bodrum FK - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Beşiktaş - RAMS Başakşehir: Cihan Aydın

13 Nisan Pazar

16.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan

19.00 Sivasspor - Fenerbahçe: Yasin Kol

19.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay

14 Nisan Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Adana Demirspor: Alper Akarsu - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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