Trendyol Süper Lig 3. Hafta Hakemleri Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında görev yapacak hakemleri belirledi. Maç programı ve hakem atamaları da açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 3. haftasındaki maçlarda görev yapacak orta hakemler şöyle:
Yarın:
21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe: Batuhan Kolak
23 Ağustos Cumartesi:
21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor: Mehmet Türkmen
24 Ağustos Pazar:
19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor: Ali Yılmaz
21.30 Zecorner Kayserispor-Galatasaray: Alper Akarsu
25 Ağustos Pazartesi:
21.30 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler
Not: TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Samsunspor-Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir karşılaşmaları; Beşiktaş, Samsunspor ve Rams Başakşehir'in Avrupa kupasında maçlarından dolayı ertelendi.