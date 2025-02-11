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Trendyol Süper Lig 25-27. Hafta Maç Programı Açıklandı

Trendyol Süper Lig 25-27. Hafta Maç Programı Açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 25, 26 ve 27. hafta programını duyurdu. Ligdeki büyük derbi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 25, 26 ve 27. hafta maçları açıklandı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı 24 Şubat Pazartesi günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 3 haftalık programı açıkladı. Ligde zirve yarışında olan Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesinin de tarihi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada, "Programlar öncelikle kulüplerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programları ile 25, 26, 27 Şubat tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 3. maçlarına göre planlanmıştır. 1 Mart Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı sebebiyle, geçmiş yıllarda olduğu gibi son maç saatleri 20.30 olarak belirlenmiştir" denildi.

Ligde 25. hafta programı şöyle:

21 Şubat Cuma

20.00 Bodrum FK - Atakaş Hatayspor

20.00 Eyüpspor - Beşiktaş

22 Şubat Cumartesi

13.30 Sivasspor - Konyaspor

16.00 Antalyaspor - Kasımpaşa

19.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor

23 Şubat Pazar

13.30 Kayserispor - Göztepe

16.00 Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor

19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK

24 Şubat Pazartesi

20.00 Galatasaray - Fenerbahçe

26. hafta

1 Mart Cumartesi

16.00 Adana Demirspor - Bodrum FK

20.30 Beşiktaş - Kayserispor

2 Mart Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor

16.00 Kasımpaşa - Galatasaray

20.30 Fenerbahçe - Antalyaspor

3 Mart Pazartesi

16.00 Konyaspor - Trabzonspor

16.00 Gaziantep FK - Eyüpspor

20.30 Göztepe - Samsunspor

20.30 Başakşehir - Sivasspor

27. hafta

7 Mart Cuma

20.30 Bodrum FK - Kasımpaşa

8 Mart Cumartesi

13.30 Kayserispor - Başakşehir

16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor

20.30 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor

9 Mart Pazar

13.30 Sivasspor - Göztepe

16.00 Samsunspor - Adana Demirspor

16.00 Eyüpspor - Konyaspor

20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray

10 Mart Pazartesi

20.30 Beşiktaş - Gaziantep FK - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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