Trendyol Süper Lig 24. Hafta Hakemleri Açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında görev alacak hakemler belirlendi. Beşiktaş-Trabzonspor maçını Cihan Aydın yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en önemli karşılaşması olan Beşiktaş- Trabzonspor müsabakasında Cihan Aydın düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden, Trendyol Süper Lig'in 24. hafta mücadelelerinde görev yapacak olan hakemler duyuruldu. Buna göre yarın oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor müsabakasını Cihan Aydın yönetecek.
Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri şöyle:
Bugün
20.00 Adana Demirspor - Antalyaspor: Kadir Sağlam
15 Şubat Cumartesi
13.30 Gaziantep FK - Sivasspor: Ozan Ergün
16.00 Başakşehir - Bodrum FK: Halil Umut Meler
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Cihan Aydın
16 Şubat Pazar
13.30 Atakaş Hatayspor - Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
16.00 Eyüpspor - Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Konyaspor - Samsunspor: Yasin Kol
19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Ali Şansalan
17 Şubat Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Zorbay Küçük - İSTANBUL