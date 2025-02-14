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Trendyol Süper Lig 24. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig 24. Hafta Hakemleri Açıklandı
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında görev alacak hakemler belirlendi. Beşiktaş-Trabzonspor maçını Cihan Aydın yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en önemli karşılaşması olan Beşiktaş- Trabzonspor müsabakasında Cihan Aydın düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden, Trendyol Süper Lig'in 24. hafta mücadelelerinde görev yapacak olan hakemler duyuruldu. Buna göre yarın oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor müsabakasını Cihan Aydın yönetecek.

Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri şöyle:

Bugün

20.00 Adana Demirspor - Antalyaspor: Kadir Sağlam

15 Şubat Cumartesi

13.30 Gaziantep FK - Sivasspor: Ozan Ergün

16.00 Başakşehir - Bodrum FK: Halil Umut Meler

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Cihan Aydın

16 Şubat Pazar

13.30 Atakaş Hatayspor - Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

16.00 Eyüpspor - Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Konyaspor - Samsunspor: Yasin Kol

19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Ali Şansalan

17 Şubat Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Zorbay Küçük - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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