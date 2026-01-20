Trendyol Süper Lig'de 20-22. hafta programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 20-22 haftaları arasındaki mücadelelerin programını açıkladı. 22. haftada Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de konuk edecek.
Trendyol Süper Lig'de 20-22. haftalar arasında oynanacak müsabakaların programı açıklandı. Buna göre ligin 22. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 20-22. haftalar arasında oynanacak mücadelelerin programını duyurdu. Ligi 22. haftasında Trabzonspor'un, Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşma 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de yapılacak.
Süper Lig'de 20-22. hafta programı şöyle:
20. hafta
30 Ocak Cuma
20.00 Antalyaspor - Trabzonspor
20.00 Kasımpaşa - Samsunspor
31 Ocak Cumartesi
14.30 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor
17.00 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor
20.00 Göztepe - Fatih Karagümrük
20.00 Beşiktaş - Konyaspor
1 Şubat Pazar
17.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK
20.00 Galatasaray - Kayserispor
2 Şubat Pazartesi
20.00 Kocaelispor - Fenerbahçe
21. hafta
7 Şubat Cumartesi
14.30 Fatih Karagümrük - Antalyaspor
20.00 Samsunspor - Trabzonspor
8 Şubat Pazar
14.30 Eyüpspor - RAMS Başakşehir
17.00 Konyaspor - Göztepe
17.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray
20.00 Beşiktaş - Corendon Alanyspor
9 Şubat Pazartesi
17.00 Kayserispor - Kocaelispor
20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa
20.00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği
22. hafta
13 Şubat Cuma
20.00 Galatasaray - Eyüpspor
20.00 Antalyaspor - Samsunspor
14 Şubat Cumartesi
14.30 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
17.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor
20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe
15 Şubat Pazar
14.30 Kocaelispor - Gaziantep FK
17.00 Göztepe - Kayserispor
20.00 RAMS Başakşehir - Beşiktaş
16 Şubat Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük - İSTANBUL